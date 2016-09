Spiegel TV Wissen 05:20 bis 06:05 Dokumentation Stettiner Haff D 2014 Merken Eine gigantische Lagune in der Ostsee: Das Stettiner Haff. Mündungsbereich von Oder und Peene, einst so fern, heute ganz nah - eine verträumte Gegend mit gelassenen Menschen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Stettiner Haff