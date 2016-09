3sat 03:35 bis 05:30 Western Die vier Söhne der Katie Elder USA 1965 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Am Grab der Mutter sehen sich die Söhne eines amerikanischen Farmers wieder. Als sie erfahren, dass ihr Vater ermordet wurde, machen sie sich auf die Suche nach dem Mörder. Die führt John, Tom, Matt und Bud Elder, die vier sehr ungleichen Söhne, in eine dramatische Auseinandersetzung mit dem Mörder und seiner Bande. - Großer Westernklassiker von Henry Hathaway mit John Wayne und Dean Martin. Der aufwändig und kraftvoll inszenierte Western mit differenziert gezeichneten Hauptcharakteren gilt seit langem als Klassiker. John Wayne absolvierte die anstrengenden Außenaufnahmen in Mexiko, obwohl ihm kurz zuvor bei einer Krebsoperation der größte Teil der Lunge entfernt worden war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Wayne (John Elder) Dean Martin (Tom Elder) Michael Anderson jr. (Bud Elder) Earl Holliman (Matt Elder) Martha Hyer (Mary Gordon) Paul Fix (Sheriff Bill Wilson) James Gregory (Morgan Hastings) Originaltitel: The Sons of Katie Elder Regie: Henry Hathaway Drehbuch: William H. Wright, Allan Weiss, Harry Essex Kamera: Lucien Ballard Musik: Elmer Bernstein

