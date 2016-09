3sat 22:10 bis 23:50 Western Keine Gnade für Ulzana USA 1972 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Unter der Führung von Ulzana brechen zehn Chiricahua-Apachen aus einem US-Reservat aus und ziehen grausam mordend durch die Umgebung. Eine Kavallerietruppe unter der Führung des jungen, unerfahrenen Idealisten Leutnant DeBuin soll nun die Gräueltaten der Indianer stoppen. Schon bald wird klar, dass Ulzana die Soldaten in eine Falle locken will. Doch die zwei erfahrenen Kavallerie-Scouts - der Weiße McIntosh und der Apache Ke-Ni-Tay - kennen die Tricks der Indianer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Burt Lancaster (McIntosh) Bruce Davison (Lt. Garnett DeBuin) Joaquín Martínez (Ulzana) Jorge Luke (Ke-Ni-Tay) Richard Jaeckel (Sergeant) Lloyd Bochner (Capt. Charles Gates) Karl Swenson (Willy Rukeyser) Originaltitel: Ulzana's Raid Regie: Robert Aldrich Drehbuch: Alan Sharp Kamera: Joseph F. Biroc Musik: Frank DeVol Altersempfehlung: ab 12

