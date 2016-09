3sat 18:35 bis 20:15 Western Der Teufelshauptmann USA 1949 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein grauhaariger, verwitweter US-Kavallerie-Captain erreicht während der Indianer-Unruhen im Jahr 1876 die Altersgrenze, gibt aber aus Verantwortung dennoch sein Kommando nicht ab. Auf einer gefährlichen Patrouille im Indianer-Gebiet kann er die Indianer überlisten und Blutvergießen verhindern. - Meisterhaft gestalteter John-Wayne-Western mit stimmungsvollen Bildern, die dem zeitgenössischen Westernmaler Remington nachempfunden sind. Die legendäre Schlacht am Little Big Horn hat der US-Armee eine bittere Niederlage beschert. Nun fürchtet Major Allshard, Befehlshaber eines kleinen Forts im Westen des Landes, angesichts der angespannten Lage um die Sicherheit seiner Frau Abby und seiner Nichte Olivia. Daher erhält der erfahrene Hauptmann Nathan Brittles, der kurz vor seiner Pensionierung steht, den Auftrag, die Frauen mit seiner Patrouille zu einer Postkutschenstation zu bringen, von wo aus sie in sicheres Territorium reisen können. Die hübsche Olivia hat zwei Verehrer unter den Soldaten. Zwar hat sie sich längst entschieden, doch lässt sie die hitzköpfigen Rivalen bewusst im Unklaren, wer der Auserwählte ist. Gemeinsam mit dem trinkfesten, aber herzensguten Sergeant Quincannon und einem kleinen Trupp Soldaten eskortiert Brittles die Frauen zu der Station Sudrose Wells. Dort müssen sie jedoch feststellen, dass die Indianer ihnen zuvorgekommen sind: Die Station ist völlig verwüstet, fast alle Männer und Frauen wurden getötet. "Der Teufelshauptmann" ist der mittlere Film einer "Kavallerie-Trilogie", die John Wayne als Offizier zeigt, wobei der "Teufelshauptmann" die menschlich anrührendste Figur darstellt. Fernab von einem stupiden, säbelrasselnden Armee-Heroismus gibt Wayne einen vereinsamten, seine Ehre verteidigenden Offizier, der den Frieden ohne Waffen sucht. Neben deftigen und komischen Zwischenspielen dominiert das schauspielerisch durchgefeilte Porträt eines charaktervollen Mannes, der in seinem Soldatenberuf vorrangig die Aufgabe der Friedenserhaltung sieht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Wayne (Capt. Nathan Cutting Brittles) Joanne Dru (Olivia Dandridge) Victor McLaglen (Top Sgt. Quincannon) Ben Johnson (Sgt. Tyree) John Agar (Lt. Flint Cohill) Harry Carey jr. (2nd Lt. Ross Pennell) Mildred Natwick (Abby "Old Iron Pants" Allshard) Originaltitel: She Wore a Yellow Ribbon Regie: John Ford Drehbuch: Frank S. Nugent, Laurence Stallings Kamera: Winton C. Hoch, Charles P. Boyle Musik: Richard Hageman, Constantin Bakaleinikoff Altersempfehlung: ab 12