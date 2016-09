3sat 16:35 bis 18:35 Western Der Mann, der Liberty Valance erschoss USA 1962 Nach einer Erzählung von Dorothy M. Johnson 2016-09-18 23:50 16:9 SW HDTV 20 40 60 80 100 Merken Senator Ransom Stoddard macht Karriere, nachdem er in einem Duell den berüchtigten Banditen Liberty Valance erschossen hat. Jahre später enthüllt er die Wahrheit. Der klassische Western mit James Stewart und John Wayne gilt heute als einer der großen Filme John Fords und als eines der interessantesten Spätwerke des Genres. Vor mehr als 50 Jahren war der spätere Politiker Ransom Stoddard als junger Anwalt unterwegs, als er in Shinebone von dem Banditen Liberty Valance überfallen und brutal zusammengeschlagen wurde. Der gesetzestreue Stoddard beschloss, sich dort als Anwalt niederzulassen. Aber gegen den rücksichtslosen Liberty Valance war er, nur mit dem Gesetz bewaffnet, hilflos. Als er sich schließlich auf ein bewaffnetes Duell einließ, endete dies mit dem Tod des gefürchteten Banditen. Ransom Stoddard wurde als großer Held gefeiert, er gewann die Zuneigung seiner späteren Ehefrau Hallie und eine einflussreiche politische Stellung. Als ein ehemaliger Freund stirbt, der seinerzeit mit ihm um Hallies Gunst konkurriert hatte, enthüllt der Senator vor Journalisten, dass nicht er, sondern der Rivale den Banditen getötet hat. Diese Wahrheit hat aber der Kraft des Mythos' nichts mehr entgegenzusetzen. "Wenn die Legende zur Wahrheit geworden ist, druckt die Legende!", entscheidet der Redakteur - ein Verweis auf die mythologischen Qualitäten des Western als Legende von der Geburt der nordamerikanischen Zivilisation. Der hier exemplarisch dokumentierte Versuch, dem rückständigen Wilden Westen zu Gesetz und Ordnung zu verhelfen, mündet in die Reflexion über Chaos und Ordnung, Individuum und Gesellschaft, Krieg und Frieden, Dichtung und Wahrheit. Die Aussage des Reporters am Ende des Films wurde zum geflügelten Wort: "When the legend becomes fact, print the legend." Es ist die Zeit, da der Westen nicht mehr das große, weite Land darstellt. John Fords eigentlicher Held, der von John Wayne gespielte rechtschaffene Viehzüchter Doniphon als Vertreter des alten, freiheitsliebenden Lebens im Westen, bleibt auf der Strecke. Er bezahlt den Preis für den Einzug der Zivilisation und die Befriedung des gesetzesfreien Territoriums. John Wayne, am 26. Mai 1907 als Sohn eines schottischen Einwanderers geboren, hatte schon 1930 eine Rolle in dem Wildwestfilm "Der große Treck" von Raoul Walsh. Seinen Durchbruch verdankte er Regisseur John Ford, der ihm 1939 für die Rolle des Ringo Kid in "Höllenfahrt nach Santa Fé" großes schauspielerisches Können abverlangte. Dass der "Duke" im Kino über Jahrzehnte so authentisch wirkte, lag auch an der Übereinstimmung zwischen Filmrollen und persönlichen Überzeugungen. Wayne hielt die Ideale des konservativen Amerika hoch, auf der Leinwand wie im privaten und gesellschaftlichen Leben. John Wayne starb 1979 in Los Angeles. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Wayne (Tom Doniphon) James Stewart (Ransom Stoddard) Vera Miles (Hallie Stoddard) Lee Marvin (Liberty Valance) Edmond O'Brien (Dutton Peabody) Andy Devine (Marshal Link Appleyard) Lee van Cleef (Reese) Originaltitel: The Man Who Shot Liberty Valance Regie: John Ford Drehbuch: James Warner Bellah, Willis Goldbeck Kamera: William H. Clothier Musik: Cyril J. Mockridge Altersempfehlung: ab 14