3sat 13:25 bis 14:55 Western Der Ölprinz D, JUG 1965 Nach einem Roman von Karl May Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Dank Winnetou und Old Surehand erlauben die kriegerischen Navajo-Indianer einer Gruppe Siedler, sich auf ihrem Land niederzulassen. Doch der "Ölprinz" spinnt bereits eine tödliche Intrige. Angeführt von dem Pionier Bill Campbell, machen sich die deutschen Auswanderer auf ihren weiten Weg zum Shelly-See. Doch auch der Bandit "Ölprinz", der sich als seriöser Geschäftsmann ausgibt, ist auf dem Weg dorthin. Er braucht das Land für einen Betrug. Auf dem für die Siedler bestimmten Land hat der Schurke einen Bohrturm mit einer fingierten Ölquelle errichtet, die er für viel Geld an den gutgläubigen Bankier Duncan verkaufen will. Um die störenden Siedler aus dem Weg zu räumen, lässt er deren Scout Billy Forner ermorden und durch einen seiner Leute ersetzen. Doch Old Surehand kommt den Machenschaften auf die Schliche und führt nun selbst die Siedler an. Als auch der nächste Versuch, die Siedler am Chinla-River in einen Hinterhalt zu locken, fehlschlägt, greift der Bandit zu einer weiteren List: Der Ölprinz erklärt dem Navajo-Häuptling Mokaschi, die Siedler hätten ihm vorgelogen, arm zu sein, um sich das Land der Indianer zu erschleichen. In Wahrheit jedoch besäßen sie einen versteckten Goldschatz. Als Mokaschi die Siedler zur Rede stellen will, nutzt der Ölprinz die Gelegenheit, den Häuptlingssohn ermorden zu lassen. Die Navajos wollen nun blutige Rache an den Siedlern nehmen. Old Surehand bleibt nur wenig Zeit, um dem Schurken das Handwerk zu legen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stewart Granger (Old Surehand) Pierre Brice (Winnetou) Harald Leipnitz (Der Ölprinz) Heinz Erhardt (Kantor Hampel) Macha Méril (Lizzy) Mario Girotti (Richard Forsythe) Walter Barnes (Campbell) Originaltitel: Der Ölprinz Regie: Harald Philipp Drehbuch: Fred Denger, Harald Philipp Kamera: Heinz Hölscher Musik: Martin Böttcher Altersempfehlung: ab 6