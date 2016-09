3sat 10:35 bis 12:00 Western Unter Geiern D, JUG, I, F 1964 Nach einem Roman von Karl May Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die Llano Estacado ist eine Gebirgsregion, die von der brutalen Geier-Bande beherrscht wird. Als diese gegen die Schoschonen intrigieren, werden Old Surehand und Winnetou darin verwickelt. Immer wieder rauben die Banditen unter Führung des brutalen Preston die vorbeiziehenden Siedlerfamilien aus und provozieren Auseinandersetzungen mit dem Indianerstamm der Schoschonen. So auch, als sie die Farm des Bärenjägers Baumann überfallen. Als Old Surehand, sein kauziger Freund Old Wabble und die junge Diamantenhändler-Tochter Annie auf der Farm eintreffen, finden sie ein Bild der Verwüstung vor - gnadenlos wurde Baumanns Familie von der Geier-Bande ermordet. Dabei hat die Bande die Spuren so geschickt gelegt, dass der Verdacht zunächst auf die Schoschonen fällt. Die Intrige scheint aufzugehen: Blind vor Trauer und Zorn beschuldigt Baumann, der während des Überfalls mit seinem Freund Winnetou und seinem Sohn Martin auf der Jagd war, den Schoschonen-Häuptling Wokadeh des Mordes. In dieser angespannten Situation können auch Winnetous und Surehands Vermittlungsversuche nicht mehr helfen - der zutiefst gekränkte Wokadeh ist entschlossen, sich an Baumann zu rächen. Unterdessen gelingt es Winnetou und Surehand, das Intrigenspiel der Ganoven zu entlarven. Dabei finden sie heraus, dass Preston und seine Bande einen Siedlertreck in einen tödlichen Hinterhalt locken wollen. Winnetou, Surehand, Baumann und Wabble reiten auf getrennten Wegen los, um den Plan zu vereiteln und die wahren Mörder von Baumanns Familie zu überführen. Sie hoffen, dadurch auch Wokadeh zu besänftigen. Kurz darauf fallen Annie und Martin der Geier-Bande in die Hände. Baumann und Surehand werden von den Schoschonen gefangen genommen. Zwar gelingt es Winnetou, Martin und Annie zu befreien, während Surehand von den Schoschonen die Freiheit geschenkt bekommt, doch um zu verhindern, dass die Indianer Baumann hinrichten und die Geier-Bande den hilflosen Siedlertreck überfällt, müssen Winnetou und Surehand die Schoschonen auf ihre Seite bringen. Denn nur mit Hilfe der Indianer haben sie eine Chance, die Banditen zu besiegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pierre Brice (Winnetou) Stewart Granger (Old Surehand) Götz George (Martin Baumann) Elke Sommer (Annie) Walter Barnes (Baumann Sr.) Sieghardt Rupp (Preston) Terence Hill (Baker Jr.) Originaltitel: Unter Geiern Regie: Alfred Vohrer Drehbuch: Eberhard Keindorff, Johanna Sibelius Kamera: Karl Löb Musik: Martin Böttcher Altersempfehlung: ab 12