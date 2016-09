3sat 09:05 bis 10:35 Western Winnetous Rückkehr D, A 1998 Stereo 16:9 Live TV Merken Auf einem seiner Streifzüge durch die Berge findet Winnetou jenen alten Medizinmann, der ihm einst das Leben gerettet hat. Der alte Mann liegt im Sterben und hat noch einen letzten Wunsch. Winnetou soll sich weiter um den Stamm der Assiniboins kümmern, damit die Indianer in der neuen Welt der Weißen nicht vollständig untergehen. Winnetou verspricht es. Doch das gestaltet sich als fast unmöglich. Nur gemeinsam mit dem Quäker John Mayotte, dessen Sohn Timmy, dem zehnjährigen Indianerjungen "Kleiner Biber" und dem schwarzen Quäkerkutscher Balthasar kann er ein Blutvergießen zwischen den Assiniboins unter ihrem neuen Häuptling Wash-Ti, dem rücksichtslosen Holzbaron Robert De Will und den Siedlern verhindern. Dabei trifft er auch wieder auf Mary, die Frau des in die Flucht geschlagenen Spencer, die inzwischen mit ihrem kleinen Sohn bei den Siedlern lebt. Die beiden entdecken ihre Zuneigung zueinander. Zweiter Teil von "Winnetous Rückkehr", in dem Pierre Brice nach mehr als 30 Jahren erneut die Rolle des tapferen Indianers übernimmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pierre Brice (Winnetou) Candice Daly (Mary) Pierre Semmler (John Mayotte) Manuel Trautsch (Timmy Mayotte) Christoph Moosbrugger (Hermann) Calvin Burke (Balthasar) Juraj Kukura (Robert De Will) Originaltitel: Winnetous Rückkehr Regie: Marijan David Vajda Drehbuch: Werner Waldhoff, Werner Waldhoff, Pierre Brice , Jean-Claude Deret Kamera: Eberhard Geick, Martin Stingl Musik: Martin Böttcher Altersempfehlung: ab 6