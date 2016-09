3sat 06:35 bis 07:40 Komödie Laurel & Hardy - Im Wilden Westen USA 1937 SW HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Stan und Ollie kommen in ein Wildwest-Städtchen, um eine wertvolle Urkunde zu überbringen, die den Besitz einer Goldmine bestätigt. Erst nach vielen Schwierigkeiten geraten sie bei einem Waisenmädchen an die rechtmäßige Empfängerin. - Ein Klassiker des Slapsticks mit den Starkomikern in Hochform. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stan Laurel (Stan) Oliver Hardy (Ollie) Sharon Lynne (Lola Marcel) James Finlayson (Mikkey Finn) Rosina Lawrence (Mary Roberts) Stanley Fields (Sheriff) Vivien Oakland (Sheriffs Frau) Originaltitel: Way Out West Regie: James W. Horne Drehbuch: Charles Rogers, Felix Adler, James Parrott Kamera: Art Lloyd, Walter Lundin Musik: Marvin Hatley Altersempfehlung: ab 6