Te gast zijn de jonge Amerikaanse schrijfster Emma Cline over haar debuut "The Girls" en Margriet de Moor over haar familieroman 'Van vogels en mensen'. In Amerika was haar trefzekere en internationaal succesvolle debuut "The Girls" een literaire sensatie. Het boek van Cline verschijnt nu vertaald als "De Meisjes" en is een klassiek coming of age-roman, gesitueerd in Californië 1969, over een meisje dat onder invloed komt te staan van de vrouwelijke leden van een gewelddadige commune. "Ik wachtte op iemand die me zou vertellen wat er goed aan me was." De veertienjarige Evie is sinds de scheiding van haar ouders neerslachtig en rusteloos. Aan het begin van de zomer maakt ze kennis met een groepje jonge vrouwen, die alles belichamen wat ze zelf zou willen zijn: zorgeloos, onafhankelijk en, vóór alles, vrij. Ze raakt bevriend met de negentienjarige Suzanne, die zich zusterlijk over haar ontfermt. Eindelijk ziet iemand haar staan. Evie sluit zich aan bij de commune waar Suzanne woont, en net als de andere meisjes raakt ze al snel in de ban van diens charismatische maar meedogenloze leider. Langzaam maar onherroepelijk stevent de zomer af op een gewelddadige climax. De meisjes gaat over een meisje dat hunkert naar liefde en erkenning, en is een overtuigend verhaal over de werking van macht. Ook te gast is Margriet de Moor ( 1941) over haar familieroman 'Van vogels en mensen'. Op een nacht beleeft een vrouw de moord die haar tijdens kwaadaardige politieverhoren is aangepraat zodanig, alsof de moord werkelijk door haar is begaan. De ochtend daarop bekent ze. Ze wordt veroordeeld. Dit is de kern van het weefsel van gebeurtenissen waarin moord en doodslag en de afwezigheid van zelfs maar een greintje wroeging de hoofdmotieven zijn. Van vogels en mensen is een fascinerende vertelling waarin de levens van een twaalftal mensen als een familieroman in elkaar haken.