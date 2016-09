Junior 17:35 bis 17:45 Trickserie Das Zauberkarussell Die verschwundenen Perlen F, GB 2007 Stereo 16:9 Merken Wilmas Frühjahrsputz wird jäh unterbrochen, als sie einen Brief erhält, in dem sie zur Preisverleihung der Kuh des Jahres eingeladen wird. Sie will natürlich besonders schön aussehen und dazu braucht sie die Perlen, die ihr ihre Großtante Euphorbia geschenkt hat. Doch die sind verschwunden. Hier kann nur Pollux mit seiner Spürnase helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Magic Roundabout Regie: Graham Ralph, Raolf Sanoussi, Stephane Sanoussi Drehbuch: Graham Ralph, Jimmy Hibbert Musik: Damien Hervé