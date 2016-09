Junior 15:30 bis 15:45 Jugendserie Hotel 13 Die Entführung B, D 2012 Stereo 16:9 Merken Richard hat an Frau Hennings Rollstuhl ein Abhörgerät installieren lassen, um so die Gespräche mit Tom abhören zu können. Tom, Liv und Diederich haben davon keinen blassen Schimmer und sind kurz davor, über die Vergangenheit zu reden, während Richard zuhört. Inzwischen beginnt Anna sich immer mehr Fragen über ihre Vergangenheit zu stellen. Als Mister X über seine eigenen Worte stolpert, beginnt sie mehr und mehr Verdacht zu schöpfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Baehr (Tom) Carola Schnell (Anna) Julia Schäfle (Liv) Marcel Glauche (Flo) Hanna Scholz (Victoria) Gerrit Klein (Jack) Jörg Moukaddam (Lenny) Originaltitel: Hotel 13 Altersempfehlung: ab 6