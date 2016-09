Junior 11:10 bis 11:50 Trickserie Die Biene Maja Die Seefahrt D, J 1975 Stereo Merken Maja und Willi sind auf Abenteuersuche und machen einen Ausflug zum See. Wie turbulent ihre Seefahrt werden würde, haben sie sich natürlich nicht träumen lassen. Aber die beiden haben wieder einmal Glück und treffen andere Tiere, die ihnen helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Scarlett Lubowski (Maja) Eberhard Storeck (Willie) Bruno W. Pantel (Puck) Manfred Lichtenfeld (Flip) Helga Anders (Harald) Tilly Breidenbach (Thekla) Originaltitel: Maya the Bee Regie: Marty Murphy Drehbuch: Marty Murphy Musik: Karel Svoboda