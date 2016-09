Junior 07:35 bis 07:55 Trickserie My Little Pony - Freundschaft ist Magie Zu viele Pinkie Pies USA, CDN 2012 Stereo 16:9 Merken Als es Pinkie Pie nicht möglich ist, sich zwischen den tollen Aktivitäten ihrer Freunde zu entscheiden, wendet sie Magie an, um mehr Pinkie Pies zu erschaffen.Aber ihre Klone machen es ihr bald unmöglich, selbst an irgendwelchen Aktivitäten teilzunehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Little Pony: Friendship Is Magic Regie: James Wootton, Jayson Thiessen Altersempfehlung: ab 6

