Heimatkanal 14:50 bis 15:40 Familienserie Weißblaue Geschichten Die Falle / Die Einfallspinsel D 1998 Stereo 1. Die Falle Wolfgang May hält nichts von der Ehe und schon gar nichts von der geplanten vierten seines Freundes Herbert Neuhaus 2.Die Einfallspinsel Antiquitätenhändler Maximilian und der Maler Hansi sind dicke Freunde. Eines Tages verkauft Maximilian dem Polizeichef versehentlich ein Bild... Bildergalerie Schauspieler: Miguel Herz-Kestranek (Wolfgang May) Michael Schwarzmaier (Herbert Neuhaus) Monika Woytowicz (Stefanie Limbach) Nikolaus Schilling (Pfarrer) Johann Lafer (Koch) Willy Harlander (Maximilian Pitschenrieder) Hans Clarin (Hansi Hinterhuber) Originaltitel: Weißblaue Geschichten