Heimatkanal 09:30 bis 10:30 Serien Jakob und Adele Vier mal acht / Gern gelebt haben / Eine Grundstücksangelegenheit / Rosen für Adele D 1982 Stereo Merken 'Viermal die Acht': Dass Jakob und Adele eine ganze Menge vom Pokern verstehen und ihrem Glück etwas nachhelfen, ist in einer Spielerkneipe 3.000 Mark wert. 'Gern gelebt haben': 'Trotz allem haben wir gern gelebt', meinen Jakob und Adele. Für Herrn Mallner, der nicht mehr an die Zukunft und an sich glaubt, könnte dies ein wichtiger Hinweis sein. "Eine Grundstücksangelegenheit" will ein Immobilienhai mit Jakob und Adele regeln. Das hätte er besser nicht getan, denn mit Jakob gerät er an den Falschen. "Rosen für Adele" bringt Jakob ins Krankenhaus. Adele hat sich einer Operation unterziehen müssen, und wer jetzt Zuspruch braucht, ist nicht sie, sondern Jakob. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jakob und Adele Regie: Hans Jürgen Tögel