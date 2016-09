Niederlande 2 17:10 bis 17:40 Sonstiges Jacobine op zondag Is eenzaamheid je eigen schuld? NL 2016 Merken In de Week tegen Eenzaamheid stellen we in Jacobine op zondag de vraag: "Is eenzaamheid je eigen schuld?" Aan tafel praat Jacobine Geel met Gerine Lodder, die onderzoek doet naar eenzaamheid onder jongeren. José Vreeswijk was zelf eenzaam toen ze jong was en startte het Our Life Project om jongeren met elkaar te verbinden. Volgens studentenpastor Maarten Vogelaar hoort eenzaamheid bij het leven en moeten we het niet altijd willen 'oplossen'. Niki Binnendijk verloor haar man en kwam helemaal alleen te staan. Op een dag besloot ze zelf actie te ondernemen en startte een eetclub. In Google-Kalender eintragen Moderation: Jacobine Geel Originaltitel: Jacobine op zondag