Het Nieuws op tv NL 2016 HDTV De nieuwsvoorziening staat centraal. Bekeken wordt hoe Nederland een dagelijks journaal kreeg en hoe de nieuwsvoorziening gekneveld werd binnen het zuilensysteem. Die verzuiling had dan ook wel weer zijn voordelen, want actualiteitenrubrieken van vooral de KRO (Brandpunt) en de VARA (Achter het Nieuws) onderscheidden zich met grensverleggende reportages. Toch was de Nederlandse televisie in 1963 - in het twaalfde jaar van haar bestaan - niet in staat de moord op de Amerikaanse president John F. Kennedy degelijk te verslaan. Wel werd eindelijk een telexmachine op de redactie geïnstalleerd. Vooral onder impuls van het Journaal om half zes (gepresenteerd door Maartje van Weegen en geïntroduceerd in 1984) werden ook de nieuwsuitzendingen meer geformatteerd; het werden echte televisieprogramma's. Een andere ontwikkeling was dat de commentatoren, soms een dominee (Okke Jager), soms een monseigneur (Bekkers), inmiddels overtroefd werden door de talkshows als bron voor opinievorming. Daarmee nam ook de eerbied voor autoriteiten af. Met de opkomst van de nieuwe media staat de nieuwssector als geen andere genre voor nieuwe uitdagingen. Geïnterviewden zijn o.a. Aad van den Heuvel, Rick Nieman en Arjen Lubach.