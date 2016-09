Abenteurer Jack McCann (Gene Hackman) stößt 1925 nach jahrelanger Suche auf eine Goldader. Damit avanciert er zu einem der reichsten Männer der Welt und residiert fortan auf seinem Landsitz "Eureka" in der Karibik. Doch Glück will sich nicht einstellen: Zuerst verlässt ihn seine Tochter Tracy (Theresa Russell), dann wollen ihn 1945 Spekulanten zur Herausgabe von "Eureka" zwingen. - Über zwei Jahrzehnte hinweg angelegte Familienchronik von Nicolas Roeg ("Wenn die Gondeln Trauer tragen"). In Google-Kalender eintragen