MGM 00:25 bis 01:50 Krimi Counter Investigation - Kein Mord bleibt ungesühnt F 2007 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nachdem seine Tochter Emilie (Alexandra Goncalvez) einem Sexualverbrecher zum Opfer gefallen ist, will Richard Malinowski (Jean Dujardin) den Täter schnell hinter Gitter bringen. Daniel Eckmann (Laurent Lucas) wird schließlich verhaftet und auch verurteilt, weil er die Tat gestanden hat. Dann aber meldet sich Eckmann in Briefen aus dem Knast bei Malinowski. Darin erklärt er, dass er die Tat nicht begangen hat. Richard ermittelt erneut und kommt er dem Kinderschänder Salinas (Jean-François Garreaud) auf die Spur.- Fesselnder, vorzüglich besetzter Polizeithriller mit überraschendem Ende. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean Dujardin (Richard Malinowski) Laurent Lucas (Daniel Eckman) Agnès Blanchot (Claire Malinowski) Jean-Pierre Cassel (Doktor Delmas) Aurélien Recoing (Stéphane Josse) Jacques Frantz (Michel Arnalde) Caroline Santini (Christine Carlier) Originaltitel: Contre-enquête Regie: Franck Mancuso Drehbuch: Franck Mancuso Kamera: Jérôme Alméras Musik: Krishna Levy Altersempfehlung: ab 16