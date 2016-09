MGM 14:25 bis 16:15 Krimi Brannigan - Ein Mann aus Stahl GB 1975 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der raubeinige Polizist Brannigan (John Wayne) wird von Chicago nach London geschickt. Er soll von dort den Gangsterboss Larkin (John Vernon) in die Staaten überführen. In England erfährt der Cop, dass Larkin entführt wurde. Brannigan setzt alles daran, den Gangster zu finden. - Klasse Actionkrimi mit dem "Duke", cool wie immer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Wayne (Brannigan) Richard Attenborough (Swann) Judy Geeson (Jennifer) Mel Ferrer (Fields) John Vernon (Larkin) Ralph Meeker (Capt. Moretti) Daniel Pilon (Gorman) Originaltitel: Brannigan Regie: Douglas Hickox Drehbuch: Christopher Trumbo, Michael Butler, William P. McGivern, William Norton Kamera: Gerry Fisher Musik: Dominic Frontière Altersempfehlung: ab 16