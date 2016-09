Discovery Channel 01:30 bis 02:15 Dokumentation Whale Wars - Krieg den Walfängern! Auf Messers Schneide USA 2012 Stereo 16:9 Merken Alarmstufe Rot auf der "Brigitte Bardot" ! Die Besatzung des Trimarans gerät in Seenot. Eine große Welle hat auf hoher See einen Ponton lädiert. Die Umweltschützer versuchen, den Schaden notdürftig zu reparieren. Denn sollte der Schwimmkörper komplett wegbrechen, könnte das Schiff innerhalb weniger Minuten sinken. Alex Cornelissen und die Crew der "Bob Barker" nehmen sofort Kurs auf ihre schiffbrüchigen Kollegen, um diese aus der lebensgefährlichen Notlage zu befreien. Doch bis zu der betreffenden Stelle brauchen die Tierschützer mindestens neun Stunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Whale Wars