Discovery Channel 16:55 bis 17:45 Dokumentation Urzeitkrieger - Anatomie der Saurier USA 2009 Stereo 16:9 Merken Im Laufe der Evolution haben Dinosaurier bemerkenswerte Fähigkeiten, enorme Körperkräfte und hoch sensible Sinnesorgane entwickelt. Doch um in einer Welt aus scharfen Krallen und tödlichen Reißzähnen überhaupt ins fortpflanzungsfähige Alter zu kommen, musste man clever sein: So legten selbst gnadenlose Jäger wie der T-Rex oder gigantische Sauropoden kurz nach ihrer Geburt ausgeklügelte Überlebensstrategien an den Tag. Diese Folge zeigt, wie gefährlich das Leben der Urzeit-Riesen wirklich war und wie sie durch beeindruckende Anpassungsfähigkeit die Erde über Jahrmillionen beherrschten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Clash of the Dinosaurs Altersempfehlung: ab 12