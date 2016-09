Discovery Channel 15:05 bis 16:10 Dokumentation Die letzten Tage der Dinosaurier USA 2010 Stereo 16:9 Merken Nordamerika vor 65 Millionen Jahren: Der Quetzalcoatlus, mit einer Flügelspannweite von 13 Metern das größte flugfähige Geschöpf aller Zeiten, liefert sich einen Kampf auf Leben und Tod mit dem berüchtigten T-Rex. Währenddessen nähert sich jedoch eine andere Gefahr von historischer Dimension, die die Geschichte für immer verändern sollte: Ein gigantischer Asteroid rast mit unvorstellbarer Geschwindigkeit aus dem Weltall auf die Erde zu. Beim seinem Aufprall wurden Steine mit über 150.000 km/h in den Himmel katapultiert. Der folgende Feuersturm ließ das Blut der riesigen Dinosaurier in Sekundenschnelle verdampfen und löschte die Urzeit-Reptilien, die die Welt fast 200 Millionen Jahre lang ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Last Day of the Dinosaurs Regie: Richard Dale Drehbuch: Graham Booth, Billie Pink Altersempfehlung: ab 6