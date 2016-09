Classica 03:15 bis 05:20 Oper Verdi, I masnadieri I 2012 Stereo 16:9 Merken Aus dem Teatro di San Carlo, Neapel: "I Masnadieri" (Die Räuber) von Giuseppe Verdi (1813-1901). Musikalische Leitung: Nicola Luisotti - Inszenierung: Gabriele Lavia. Mit Giacomo Prestia (Massimiliano), Aquiles Machado (Carlo), Artur Rucinski (Francesco), Lucrecia Garcia (Amalia), Walter Omaggio (Arminio), Dario Russo (Moser), Massimiliano Chiarolla (Rolla). Die Oper wurde 1847 in London uraufgeführt. Das Libretto schrieb der italienische Dichter Andrea Maffei, der die Bühnenwerke Friedrich Schillers ins Italienische übersetzt hatte. Es folgt in groben Zügen dem Theaterstück "Die Räuber". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Giacomo Prestia (Massimiliano) Aquiles Machado (Carlo) Artur Rucinski (Francesco) Lucrecia Garcia (Amalia) Walter Omaggio (Arminio) Dario Russo (Moser) Massimiliano Chiarolla (Rolla) Originaltitel: Verdi: I masnadieri Musik: Giuseppe Verdi

