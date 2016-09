Classica 00:10 bis 01:45 Musik Gustavo Dudamel dirigiert die Wiener Philharmoniker Richard Strauss: "Also sprach Zarathustra" D 2014 Stereo 16:9 Merken Von den Salzburger Festspielen. Richard Strauss (1864-1949): Tod und Verklärung - René Staar (*1951): Time Recycling - Richard Strauss: Also sprach Zarathustra. Wiener Philharmoniker; Leitung: Gustavo Dudamel. Zuerst schildert Strauss die Suche eines sterbenden Künstlers nach seinem Ideal, dann musikalisiert er eine philosophische Schrift des späten 19. Jahrhunderts. René Staar, Komponist und seit 1991 Geiger der Philharmoniker, ließ sich für Time Recycling (2014, Auftragswerk des Orchesters) vom Phänomen Zeit inspirieren: Was heißt Vergangenheit oder Erinnerung, was Zukunft oder Vorausschau? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gustavo Dudamel dirigiert die Wiener Philharmoniker Regie: Henning Kasten Musik: Richard Strauss