Classica 21:05 bis 22:45 Musik Eröffnungskonzert Salzburger Festspiele 2008 Maurice Ravel: "Valses nobles et sentimentales" / Béla Bartók: das Klavierkonzert Nr. 1 Sz 83 / Igor Strawinsky: die Ballettmusik "Der Feuervogel" A 2008 Stereo 16:9 Daniel Barenboim (Klavier) und die Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Pierre Boulez. Das Programm: "Valses nobles et sentimentales" von Maurice Ravel, das Klavierkonzert Nr. 1 Sz 83 von Béla Bartók und die Ballettmusik "Der Feuervogel" von Igor Strawinsky. Ein Konzert der Superlative: "Das war Klangmagie in virtuosester Ausprägung" (Salzburger Nachrichten). Gäste: Gäste: Daniel Barenboim Originaltitel: Eröffnungskonzert Salzburger Festspiele 2008 Musik: Maurice Ravel, Béla Bartók, Igor Strawinsky