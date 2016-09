Spiegel Geschichte 22:55 bis 23:45 Dokumentation Churchills geheimes Waffenlabor GB 2014 Stereo 16:9 Merken Im Jahr 1939 rief Winston Churchill eine Gruppe exzentrischer Tüftler zusammen, um die Nazis mit britischem Erfindergeist zu bekämpfen. Aus Salatschüsseln, Kondomen und Korken entwickelte die Abteilung Ministry of Defense 1, kurz MD1 genannt, höchst unkonventionelle, aber effektive Waffen. MD1 lag dem britischen Premierminister so sehr am Herzen, dass sie den Spitznamen "Churchill¿s Toyshop" (Churchills Spielzeugladen) bekam. Die Abteilung war so streng geheim, dass nur wenige Unterlagen über sie existierten und kaum jemand weiß, dass es diese Einheit jemals gab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Churchills geheimes Waffen-Labor