Spiegel Geschichte 22:05 bis 22:55 Dokumentation Schattenkampf - Europas Widerstand gegen die Nazis 1942/1943 - Gegen den Völkermord F 2011 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 3: In den Jahren 1942 und 1943 wird in Deutschland von den Nazis die Vernichtung der europäischen Juden vorangetrieben. Die in einer schönen Villa mit Seeblick stattfindende "Wannsee-Konferenz" leitet am 20. Januar 1942 das industrialisierte Morden, die sogenannte "Endlösung" ein. Die nationalen und internationalen Widerstandsbewegungen reagieren darauf mit mehr oder weniger erfolgreichen Untergrundaktionen. Viele Juden widersetzen sich und kämpfen um ihr Überleben, indem sie mit falschen Papieren untertauchen oder sich verstecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Les Combattants de l?Ombre Altersempfehlung: ab 12

