Spiegel Geschichte 20:15 bis 21:10 Dokumentation Schattenkampf - Europas Widerstand gegen die Nazis 1939/1941 - Die schwierigen Anfänge F 2011 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Von Polen bis nach Griechenland zwingen die Nazis in den Jahren 1939 bis 1941 den unter ihren Macht- und Einflussbereich geratenen Ländern eine neue politische Ordnung auf, die sich schon bald über den ganzen Kontinent erstreckt. Gleichzeitig bilden sich überall in Europa spontane Widerstandsgruppen, die ohne Befehl von außen verschiedene Aktionen in Gang setzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Les Combattants de l?Ombre Altersempfehlung: ab 12

