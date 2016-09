Spiegel Geschichte 17:20 bis 18:15 Dokumentation Angkor - Kambodschas vergessene Stadt Der Aufstieg GB 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Ein internationales Team von Archäologen und Wissenschaftlern bedient sich einer revolutionären Technologie, des LiDAR, um die wahre Größe der vergessenen Stadt Angkor zu offenbaren. Sie wollen etwas über die Menschen erfahren, die damals die Stadt bevölkerten. Welche Errungenschaften machten die Khmer so erfolgreich? Die Laserstrahlen durchdringen das Blätterdach des Dschungels und legen faszinierende Spuren der vergessenen Stadt frei. Die dabei entstehende Karte zeigt den beeindruckenden Aufbau: Es war eine Stadt vom Reißbrett, die sich kilometerweit in die Landschaft erstreckte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jungle Atlantis