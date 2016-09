Spiegel Geschichte 14:40 bis 15:40 Dokumentation Foo Fighters: Sonic Highways Chicago USA 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Dave Grohl und seine Band Foo Fighters begeben sich auf eine Reise quer durch die USA, auf der sie zahlreiche amerikanische Musikgrößen treffen. Sie machen Station in Austin, Chicago, Los Angeles, Nashville, New Orleans, New York, Seattle und Washington - acht Städte, die mit ihrem kulturellen und musikalischen Erbe auch die Foo Fighters für ihr Album inspirieren. Inwiefern hat jeder dieser Orte seine Künstler musikalisch geprägt und wie wurde umgekehrt die dortige Kulturszene von den Musikern beeinflusst? Folge 1: Chicago In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Foo Fighters: Sonic Highways