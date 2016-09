Spiegel Geschichte 13:35 bis 14:10 Dokumentation Die Eisenbahn im Ersten Weltkrieg Zurück in die Spur GB 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 3: Die immensen logistischen Herausforderungen des Ersten Weltkriegs können vom Bahnwesen kaum bewältigt werden. Um für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen, wird ein Zivilist und Geschäftsmann zum Generaldirektor für den Truppentransport - Eric Geddes. Michael Portillo wandelt auf den Spuren dieses Mannes. Dabei stößt er auch auf einen vergessenen Eisenbahnpoeten und gedenkt einer schrecklichen Zugtragödie, die sich auf britischem Boden zugetragen hat. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Michael Portillo (Himself - Presenter) Originaltitel: Railways of the Great War with Michael Portillo Regie: Tom Richardson Musik: Jon Wygens Altersempfehlung: ab 12