Motorvision.TV 04:45 bis 05:40 Motorsport Isle of Man Tourist Trophy 2016 Lightweight TT und TT Zero Rennen GB 2016 Stereo 16:9 Merken An diesem Highlight-Tag der Isle of Man TT geht es gleich in zwei Rennklassen zur Sache. Drei Rennrunden über eine Distanz von 182 Kilometer stehen in der Leichtgewichtsklasse bis 650 ccm auf dem Programm. Die Lightweights bieten viel Raum für Tuning und erreichen trotz relativ kleinem Hubraum Durchschnittsgeschwindigkeiten von 190 km/h auf dem Mountain Kurs. Seit 2010 dabei ist das TT Zero Rennen für Elektro-Racer über eine Runden und die Dauer-Dominanz von Mugen mittlerweile eine feste Größe. Kann den Japanern hier 2016 jemand das Wasser reichen? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Isle of Man Tourist Trophy