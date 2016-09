Motorvision.TV 11:15 bis 11:40 Magazin Super Cars Faszination Lamborghini Faszination Lamborghini 2015 Stereo 16:9 Merken Selbst in der Welt der Supersportwagen sorgt der Name Lamborghini für Gänsehaut. Weltweit sind die Kampfstiere aus Sant¿Agata Bolognese in Italien aufgrund ihres spektakulären Designs und ihrer brachialen Leistung berühmt-berüchtigt. Egal, wo sie sich zusammen blicken lassen, ziehen der Huracan und der Aventador die gesamte Aufmerksamkeit auf sich. Faszination Lamborghini - in Supercars. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Super Cars