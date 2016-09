Sky Krimi 03:15 bis 04:45 Krimiserie Die Brücke - Transit in den Tod S, DK, D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Saga und Henrik stehen kurz vor der Aufklärung des Falles. Sie sind sich sicher, die Identität des Mörders zu kennen. Dann geschieht ein weiterer Mord und damit fangen die beiden Ermittler wieder von vorne an. Der Mörder scheint einen raffinierten Plan zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sofia Helin (Saga) Thure Lindhardt (Henrik) Dag Malmberg (Hans) Sarah Boberg (Lillian) Maria Kulle (Linn) Rafael Pettersson (John) Adam Pålsson (Emil) Originaltitel: Bron/Broen Regie: Rumle Hammerich Drehbuch: Hans Rosenfeldt, Camilla Ahlgren Kamera: Lars Reinholdt Musik: Uno Helmersson Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 399 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 199 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:00 bis 08:30

Seit 159 Min. 15 Minutes

Actionfilm

kabel eins 02:05 bis 04:00

Seit 94 Min.