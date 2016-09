Sky Krimi 16:55 bis 17:45 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 258 Tödliche Konkurrenz D 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Wirthausbesitzer Gritz Grubmüller erscheint auf seiner eigenen Geburtstagsfeier nicht. Stattdessen finden Wanderer seine Leiche am Seeufer. Seine Ehefrau mutmaßt, dass sein beruflicher Konkurrent Ernst Weixelbaumer hinter dem Verbrechen steckt. Als Korbinian Hofer und Christian Lind auf eine Affäre des Opfers stoßen, rückt die Ehefrau in ein ganz neues Licht. Im Revier verbreitet Sekretärin Stockl derweil wilde Gerüchte: Polizeichef Achtziger übernachte mit einem langjährigen Bekannten im selben Hotel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Hannesschläger (Korbinian Hofer) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Tom Mikulla (Christian Lind) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Diana Staehly (Patrizia Ortmann) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Gunter Krää Drehbuch: Thomas Baum Kamera: Erich Maria Krenek Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 6