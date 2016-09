Sky Krimi 12:50 bis 13:40 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 253 Frostiger Tod D 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Meisterschaften im Ice Carving findet in Rosenheim statt. Kurz vor dem Finale wird Favorit Stefan Lechner erschlagen im Kühlhaus seiner Firma für Eisskulpturen aufgefunden. Der Verdacht liegt nahe, dass ein Konkurrent hinter der Tat stecken könnte. Die Kommissare Sven Hansen und Tobias Hartl stoßen aber auf noch weitere Motive. Unterdessen zeigt Marie Hofer reges Interesse an den Ermittlungen. Als Jurorin der Meisterschaft hat sie ein Auge auf einen der Teilnehmer geworfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Igor Jeftic (Sven Hansen) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Michael A. Grimm (Tobias Hartl) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Diana Staehly (Patrizia Ortmann) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Jörg Schneider Drehbuch: Gerhard Ammelburger Kamera: Simon Zeller Musik: Joachim J. Gerndt Altersempfehlung: ab 6