Sky Krimi 09:35 bis 10:25 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 249 Betriebsausflug in den Tod D 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Noch am Tatort spekulieren die Kommissare Sven Hansen und Tobias Hartl, ob Erhard Graupner wirklich das Opfer des Anschlags sein sollte oder ein anderes Vereinsmitglied der "Alpinen Freundschaft". Zuerst ermitteln die Cops innerhalb des Vereins, wo sie auf diverse Tatverdächtige stoßen. Während die Ermittler den Täter immer mehr einkreisen, taucht im Kommissariat Gerlinde Ortmann, Patrizias Mutter, auf. Sie hat sich fest vorgenommen ihre Tochter und Kommissar Hansen endlich zu verkuppeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Igor Jeftic (Sven Hansen) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Diana Staehly (Patrizia Ortmann) Andreas Bittl (Rudi Kahlhammer) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Jörg Schneider Drehbuch: Rigobert Mayer Kamera: Simon Zeller Musik: Joachim J. Gerndt Altersempfehlung: ab 6