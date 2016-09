Sky Emotion 20:15 bis 22:10 Drama Der Mann ohne Gesicht USA 1993 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nach einem Unfall entstellt und von seinen Mitmenschen gemieden, lebt Ex-Lehrer Justin McLeod (Mel Gibson) zurückgezogen in seinem Strandhaus. Als ihn der 12jährige Chuck (Nick Stahl) um Nachhilfe bittet, ist dies der Beginn einer außergewöhnlichen Freundschaft. Mit unkonventionellen Methoden weckt McLeod in dem Schüler das Interesse für Mathematik, Sprache und Literatur. Unterdessen beginnt er sich allmählich wieder seiner Unwelt zu öffnen. Doch dann holt McLeod unbarmherzig seine Vergangenheit ein. - Einfühlsames, stark gespieltes Außenseiterdrama von und mit Oscarpreisträger Mel Gibson. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mel Gibson (Justin McLeod) Nick Stahl (Charles E. 'Chuck' Norstadt) Margaret Whitton (Catherine Palin) Fay Masterson (Gloria Norstadt) Gaby Hoffmann (Megan Norstadt) Geoffrey Lewis (Chief Wayne Stark) Richard Masur (Prof. Carl Hartley) Originaltitel: The Man Without a Face Regie: Mel Gibson Drehbuch: Malcolm Macrury Kamera: Donald M. McAlpine Musik: James Horner Altersempfehlung: ab 6

