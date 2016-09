Sky Emotion 08:30 bis 10:55 Filme Mr. Turner - Meister des Lichts GB, F, D 2014 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken 1826: Der exzentrische englische Landschaftsmaler William Turner (Timothy Spall) lebt mit seinem Vater und seiner Haushälterin Hannah (Paul Jesson, Dorothy Atkinson) in London. Während sie ihn verehrt, stillt er an ihr nur sein sexuelles Verlangen. Dabei verfügt er eigentlich über enorme Sensibilität, die vor allem in seinen Bildern zum Vorschein kommt. - Mike Leighs betörend bebilderte Filmbiografie über den berühmten britischen Maler. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Spall (J.M.W. Turner) Dorothy Atkinson (Hannah Danby) Marion Bailey (Sophia Booth) Paul Jesson (William Turner) Lesley Manville (Mary Somerville) Martin Savage (Benjamin Robert Haydon) Karl Johnson (Mr. Booth) Originaltitel: Mr. Turner Regie: Mike Leigh Drehbuch: Mike Leigh Kamera: Dick Pope Musik: Gary Yershon Altersempfehlung: ab 6