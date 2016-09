Sky Cinema +24 01:30 bis 03:05 Horrorfilm The Vatican Tapes USA 2015 Nach einer Vorlage von Chris Morgan, Christopher Borrelli 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Seit die 27-jährige Angela Holmes (Olivia Dudley) nach einem Autounfall aus dem Koma erwachte, ist sie nicht mehr dieselbe: Sie verhält sich zusehends unberechenbar und aggressiv. Als es in ihrer Gegenwart zu unerklärlichen Unglücksfällen kommt, hegt Pater Lozano (Michael Peña) den Verdacht, dass Angela besessen ist. Er fordert die Exorzisten Vikar Imani (Djimon Hounsou) und Kardinal Bruun (Peter Andersson) aus dem Vatikan an, aber die Geistlichen stoßen schnell an ihre Grenzen. Die dämonischen Mächte erweisen sich als weit stärker als erwartet. - Effektiver Exorzismushorror von "Crank"-Co-Regisseur Mark Neveldine. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Olivia Taylor Dudley (Angela) Michael Peña (Pater Lozano) Dougray Scott (Roger Holmes) Djimon Hounsou (Vicar Imani) Kathleen Robertson (Dr. Richards) John Patrick Amedori (Pete) Peter Andersson (Kardinal Bruun) Originaltitel: The Vatican Tapes Regie: Mark Neveldine Drehbuch: Chris Morgan, Christopher Borrelli Kamera: Gerardo Mateo Madrazo Musik: Joseph Bishara Altersempfehlung: ab 16