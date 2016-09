Sky Cinema +24 09:10 bis 10:45 Drama Antigang F 2015 Nach einer Vorlage von John Hodge, Nick Love 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Baseballschläger und lockere Fäuste gehören zu den unkonventionellen Ermittlungsmethoden von Serge Buren (Jean Reno). In Paris genießt der alternde Cop einen legendären Ruf, denn mit seinen brachialen Methoden kommt er meist ans Ziel. Als eine skrupellose Bande mit schwerem Kriegsgerät Juweliere und Banken ins Visier nimmt, scheinen der umstrittene Serge und seine Männer ebenbürtige Gegner gefunden zu haben. - Harter Actionthriller mit Schauspiellegende Jean Reno in alter Hochform. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean Reno (Serge Buren) Alban Lenoir (Cartier) Caterina Murino (Margaux) Oumar Diaw (Manu) Stefi Celma (Ricci) Sébastien Lalanne (Genoves) Jakob Cedergren (Kasper) Originaltitel: Antigang Regie: Benjamin Rocher Drehbuch: Tristan Schulmann Kamera: Jean-François Hensgens Musik: Laurent Perez Altersempfehlung: ab 16