Sky Action 22:45 bis 00:10 Horrorfilm Kinder des Zorns: Genesis USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Auf dem Weg nach Kalifornien bleiben Tim und Allie (Tim Rock, Kelen Coleman) mit ihrem Wagen in einem kleinen Nest auf dem Land liegen. Weil so schnell keine Hilfe zu erwarten ist, kommen sie bei einem mysteriösen Prediger (Billy Drago) und seiner Familie unter. Zu spät merken die beiden, dass sie in die Gewalt einer gefährlichen Sekte geraten sind, die einen kleinen Jungen wie einen Gott verehrt. Als sie versuchen, das Kind zu befreien, entfesseln sie eine dunkle, tödliche Macht. - Der achte Teil der Horrorreihe nach einer Kurzgeschichte von Stephen King erzählt die Vorgeschichte der dämonischen Kindersekte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kelen Coleman (Allie) Tim Rock (Tim) Billy Drago (Prediger) Barbara Nedeljakova (Helen) Duane Whitaker (Pritchett) J.J. Banicki (Cole) Diane Peterson (Coles Mutter) Originaltitel: Children of the Corn: Genesis Regie: Joel Soisson Drehbuch: Joel Soisson Kamera: Alexandre Lehmann Musik: Jacob Yoffee Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 279 Min. Motorsport

Motorsport

Eurosport 00:00 bis 06:15

Seit 99 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 79 Min. ZDF Paralympics live

Sport

ZDF 00:25 bis 03:00

Seit 74 Min.