Sky Action 15:30 bis 17:05 Horrorfilm Die Frau in Schwarz GB, CDN, S 2012 Nach dem Roman von Susan Hill England zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Der junge Anwalt Arthur Kipps (Daniel Radcliffe) muss in der englischen Provinz den Nachlass einer verstorbenen Witwe auflösen. Dort angekommen, häufen sich bald merkwürdige Ereignisse. Besonders in der Villa der Toten scheint es nicht mit rechten Dingen zuzugehen. Immer wieder erblickt Arthur den Geist einer unheimlichen, schwarz gekleideten Frau. - "Harry Potter"-Star Daniel Radcliffe in einem atmosphärischen Geisterschocker. Schauspieler: Daniel Radcliffe (Arthur Kipps) Ciarán Hinds (Sam Daily) Janet McTeer (Elizabeth Daily) Liz White (Jennet Humfrye) Roger Allam (Mr. Bentley) Tim McMullan (Mr. Jerome) Shaun Dooley (Fisher) Originaltitel: The Woman in Black Regie: James Watkins Drehbuch: Jane Goldman Kamera: Tim Maurice-Jones Musik: Marco Beltrami Altersempfehlung: ab 16