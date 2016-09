Sky Action 06:40 bis 08:30 Actionfilm Colombiana F 2011 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die neunjährige Cataleya muss mit ansehen, wie ihre Eltern durch den skrupellosen Mafiaboss Don Luis (Beto Benites) ermordet werden. Von nun an hat sie nur noch einen Gedanken: Rache! Um ihr Ziel zu erreichen, bittet sie ihren Onkel Emilio, sie zur Profikillerin ausbilden. Einige Jahre später ist es so weit: Cataleya (Zoe Saldana) kann ihren Rachefeldzug beginnen. - Coole Action mit einer heißen Heldin, von den Machern von "Leon - Der Profi" und "Transporter". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zoe Saldana (Cataleya Restrepo) Jordi Mollà (Marco) Lennie James (Special Agent James Ross) Michael Vartan (Danny Delanay) Cliff Curtis (Emilio Restrepo) Callum Blue (Steve Richard) Jesse Borrego (Fabio Restrepo) Originaltitel: Colombiana Regie: Olivier Megaton Drehbuch: Luc Besson, Robert Mark Kamen Kamera: Romain Lacourbas Musik: Nathaniel Méchaly, Craig Walker Altersempfehlung: ab 16