Sky Cinema Hits 02:10 bis 04:40 Erotikfilm Fifty Shades of Grey USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Kurzfristig für ihre Mitbewohnerin eingesprungen, lernt Studentin Anastasia (Dakota Johnson) bei einem Interviewtermin Topmanager Christian Grey (Jamie Dornan) kennen. Sofort fühlt sich Anastasia von dem smarten Boss ebenso eingeschüchtert wie extrem angezogen. Fasziniert stürzt sie sich in eine heftige Affäre mit dem Milliardär. Dann möchte Grey die unerfahrene Studentin in die Geheimnisse seiner sexuellen Vorlieben einweihen. Aber dazu muss Anastasia bereit sein, sich völlig zu unterwerfen ... - Cool-heiß und sexy: Teil eins der viel diskutierten Sadomaso-Lovestory nach dem Bestseller von E.L. James. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dakota Johnson (Anastasia Steele) Jamie Dornan (Christian Grey) Jennifer Ehle (Carla) Marcia Gay Harden (Mrs. Grey) Eloise Mumford (Kate) Victor Rasuk (José) Luke Grimes (Elliot Grey) Originaltitel: Fifty Shades of Grey Regie: Sam Taylor-Johnson Drehbuch: Kelly Marcel Kamera: Seamus McGarvey Musik: Danny Elfman Altersempfehlung: ab 16

