Krieg in der Unterwelt: Vampir-Anführer Kraven (Shane Brolly) kämpft gegen den Werwolf-Chef Lucian (Michael Sheen) um die Vorherrschaft. Das Duell eskaliert, als sich Werwolfjägerin Selene (Kate Beckinsale) in einen Menschen (Scott Speedman) verliebt und ihn vor den Feinden wie vor ihren eigenen Leuten schützen will. Ihre einzige Hoffnung ist Vampirfürst Viktor (Bill Nighy), den sie verbotenerweise wieder zum Leben erweckt. - Finstere Horror-Action mit starken Effekten. In Google-Kalender eintragen