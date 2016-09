Sky Cinema 02:05 bis 03:50 Actionfilm Pound of Flesh CDN 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ex-Spezialagent Deacon (Jean-Claude Van Damme) eilt nach Manila, wo er seiner schwer kranken Nichte eine Niere spenden möchte. Aber am Tag vor der OP wacht Deacon in seiner mit Eis gefüllten Hotelwanne auf - unter Schmerzen stellt er fest, dass man ihm seine Niere gestohlen hat! Jetzt hat der wütende Soldat nur noch 24 Stunden, um den skrupellosen Händlern das Organ wieder abzujagen, und seiner Nichte das Leben zu retten. Deacon wagt sich in die Unterwelt Manilas ... - Van Damme nimmt es mit Organdieben auf: wütende Martial-Arts-Action mit dem Knochenbrecher-Veteran. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Claude Van Damme (Deacon) John Ralston (George) Darren Shahlavi (Drake) Leonard Gonzales (Kung) Charlotte Peters (Ana) Brahim Achabbakhe (Nardo) Marsha Yuan (Bette) Originaltitel: Pound of Flesh Regie: Ernie Barbarash Drehbuch: Joshua James Kamera: Cliff W. Hokanson Musik: Paul Michael Thomas Altersempfehlung: ab 18

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 398 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 198 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:00 bis 08:30

Seit 158 Min. 15 Minutes

Actionfilm

kabel eins 02:05 bis 04:00

Seit 93 Min.