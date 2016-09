Sky Cinema 18:25 bis 20:15 Thriller Margos Spuren USA 2015 Nach einer Vorlage von John Green 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Unsterblich ist der schüchterne Quentin (Nat Wolff) in Nachbarstochter Margo (Cara Delevingne) verliebt. Als die eines Nachts an sein Fenster klopft und ihn zu einem kleinen Abenteuer einlädt, ist Quentin gleich mit von der Partie. Am nächsten Tag ist Margo plötzlich verschwunden. Quentin findet ein paar Hinweise und meint, dass ihm Margo eine Fährte gelegt hat. Also macht er sich mit ein paar Freunden auf die Suche. - Nach "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" die zweite Verfilmung eines John-Green-Romans: ein wunderbar einfühlsames Abenteuer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nat Wolff (Quentin) Cara Delevingne (Margo) Halston Sage (Lacey) Justice Smith (Radar) Austin Abrams (Ben) Jaz Sinclair (Angela) Cara Buono (Mrs. Jacobsen) Originaltitel: Paper Towns Regie: Jake Schreier Drehbuch: Scott Neustadter, Michael H. Weber Kamera: David Lanzenberg Musik: Mike Moggis, Nate Walcott Altersempfehlung: ab 6